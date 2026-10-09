Трамп каже, що домовився з Путіним про поставки російського дизпального на американський і світовий ринки (доповнено)

Американський президент Дональд Трамп заявив, що домовився з Володимиром Путіним про поставки російського дизпального на американський і світовий ринки.
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
За його словами, Росія спочатку постачить 300 тисяч тонн пального, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом — ще мільйон тонн. Американський президент також заявив, що з огляду на стан російських нафтопереробних заводів Росія згодом постачить ще три мільйони тонн пального.
Ця домовленість разом із контролем США над Ормузькою протокою допоможе швидко знизити ціни на дизель у США та світі, вважає він.
Після цього у Мінфіні США оголосили, що управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на світовий ринок.
Доповнено о 23:15. Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Трампа й сказав, що українську переговірну команду «використовують як ширму». Наразі українська команда перебуває у Флориді, де обговорює з американською стороною завершення війни або припинення вогню. Він додав, що першим кроком має стати припинення ударів по енергетиці.
Зеленський вважає, що заява Трампа не є чесною та партнерською. Домовленості між США та Росією він назвав «слабким рішенням сильних партнерів».
- Американський президент раніше просив українського президента Володимира Зеленського припинити бити по НПЗ у Росії, бо, за його словами, це призводить до зростання цін на дизельне пальне. Також він заявляв, що світові ціни на пальне зростають через війну Росії й України.
- Ціни на пальне різко зросли після того, як 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. Однак цього літа ціни на дизельне пальне знову почали стрімко зростати. Від кінця лютого середня ціна дизельного пального у США зросла на 70% — до $6,37 за галон.