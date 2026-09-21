Axios: Президент Трамп під час розмови із Зеленським просив припинити бити по НПЗ у РФ

Президент США Дональд Трамп під час розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським просив припинити бити по НПЗ у Росії, бо це призводить до зростання цін на дизельне пальне.

Про це пише Axios з посиланням на джерела.

Голова СЗР України Рустем Умєров додав, що він працює зі спецпосланцями Трампа над зустріччю Трампа та Зеленського, яка, ймовірно, відбудеться завтра, 22 вересня. Також Умєров спростував інформацію Kyiv Independent про те, що український уряд «дедалі більше розчаровується» посланцем Білого дому Стівом Віткоффом.

Увечері 20 вересня президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном зі своїм американським колегою Дональдом Трампом і домовився про зустріч у Нью-Йорку.

Імовірно, місцем їхньої зустрічі стане Генасамблея ООН, яка цьогоріч пройде саме в Нью-Йорку з 22 по 28 вересня.