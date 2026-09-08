Трамп поговорив по телефону з Путіним

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Про це пишуть російські медіа.

Як стверджує помічник Путіна Юрій Ушаков, вони обговорили поїздку Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва та Москви. Путін також сказав Трампу, що Росія не має «жодних агресивних планів» стосовно Європи.

Трамп під час цієї розмови сказав, що зацікавлений у тому, щоб війна проти України закінчилася під час його президентства. Крім цього, вони нібито домовилися «продовжити роботу з гуманітарних питань».

Американські представники прибули в Києв вранці 6 вересня потягом. Вони провели переговори з представниками української переговорної групи, до якої увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, Рустем Умєров, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і заступник голови ОП Сергій Кислиця, а також зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

За день до цього, 5 вересня, Віткофф і Кушнер були в Москві. Вони зустрічалися в Кремлі з Путіним. Російські медіа писали, що зустріч тривала понад три години.