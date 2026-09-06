Віткофф і Кушнер прибули до України потягом. Зеленський каже, що аеропорти були готові прийняти їхній літак

До Києва прибули представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Про це написав голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

Американські представники прибули потягом. Їх зустріли представники української переговорної групи: керівник Офісу президента Кирило Буданов, Рустем Умєров, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і заступник голови ОП Сергій Кислиця. Вони вже зустрілися з українським президентом Володимиром Зеленським.

За словами Зеленського, українські аеропорти були готові прийняти Віткоффа і Кушнера, однак росіяни не дали цього зробити.

Напередодні, 5 вересня, Віткофф і Кушнер були в Москві. Вони зустрічалися у Кремлі з Володимиром Путіним. Російські медіа писали, що зустріч тривала понад три години.