Медіа: Віткофф і Кушнер можуть приїхати в Україну на День незалежності

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, ймовірно, приїдуть в Україну на День незалежності.

Про це в X написав кореспондент «Радіо Свобода» Алекс Рауфогл з посиланням на джерела.

У Києві вони візьмуть участь у заходах, присвячених 35-й річниці незалежності України.

Financial Times із посиланням на джерела писало, що домовленість про візит Віткоффа і Кушнера стала одним з результатів переговорів президента Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті. Поїздка має відбутися в межах спроб Вашингтону активізувати переговори про припинення війни Росії проти України.