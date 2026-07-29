FT: Віткофф і Кушнер вперше приїдуть до Києва після зустрічі Зеленського з Трампом

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер погодилися вперше відвідати Київ після зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За даними FT, домовленість про візит Віткоффа і Кушнера стала одним з результатів переговорів в Овальному кабінеті. Поїздка має відбутися в межах спроб Вашингтону активізувати переговори про припинення війни Росії проти України.

Після зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що переговори були «хорошими», а сторони обговорили подальші дипломатичні кроки, а також виробництво американських ракет-перехоплювачів до Patriot в Україні.

FT пише, що зустріч у Вашингтоні стала важливим моментом у відносинах України зі США. За словами співрозмовників, за останні місяці контакти на рівні радників допомогли змінити ставлення Трампа до України, і тепер Київ бачить більше шансів на нову підтримку.

Окремо під час зустрічі обговорювали питання санкцій проти Росії. За даними FT, частина республіканців вважають, що смерть сенатора Ліндсі Грема, який просував законопроєкт, може посилити підтримку нового пакета обмежень.

Співрозмовники кажуть, що Трамп став більш критично ставитися до дій Путіна і більш схвально реагувати на успіхи України, однак частина його прихильників досі виступають проти довгострокової підтримки Києва.