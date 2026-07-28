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У Вашингтоні прощаються із сенатором Ліндсі Гремом

Автор:
Анастасія Зайкова
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У Вашингтоні сьогодні прощаються із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який підтримував Україну.

Про це повідомляє Fox News.

Труну з тілом сенатора у супроводі почесної військової варти доставили до ротонди Капітолія США, де відбулася закрита церемонія. Потім труну перевезли у Вашингтонський національний собор, де о 21:00 за Києвом розпочнеться похоронна служба.

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Перед похованням труну доставлять до будівлі парламенту штату, після чого траурна процесія вирушить до Першої баптистської церкви міста Колумбія, де відбудеться фінальна церемонія. Поховають Грема 29 липня в штаті Південна Кароліна.

Грем помер 11 липня. За даними Associated Press, причиною смерті міг стати розрив аорти, спричинений серцево-судинною хворобою.

Що відомо про Ліндсі Грема

До смерті Грем був на посаді голови бюджетного комітету Сенату, був членом комітету Сенату з асигнувань, судового комітету та комітету Сенату з питань навколишнього середовища та громадських робіт.

Як представник Республіканської партії США Ліндсі Грем неодноразово приїздив до України. Він виступав за те, щоб США передавали Україні ракети Tomahawk, а також висвітлював депортацію українських дітей.

Ліндсі Грема обрали до Сенату США у 2002 році та переобирали у 2008, 2014 та 2020 роках. Його називають першою людиною в історії Південної Кароліни, яка отримала понад мільйон голосів на загальних виборах 2008 року.