Зеленський і Трамп обговорили ліцензії на виробництво Patriot

Президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі обговорили ліцензії на виробництво Patriot та дипломатію.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами українського президента, зустріч була хорошою, президенти обговорили, як активізувати дипломатію. Також Зеленський висловив співчуття через смерть сенатора Ліндсі Грема.

Зеленський покинув Білий дім о 17:52 за Києвом. Зустріч з Трампом тривала близько години. О 19:30 президент України візьме участь у Національній церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом.

Ще одна зустріч запланована на 01:00 за Києвом. Зеленський проведе переговори з сенаторами, зокрема зі співавторами законопроєкту Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану, а також з іншими представниками Конгресу США.