Медіа: Спецпосланці Трампа не їдуть до Києва через відсутність прогресу в переговорах

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поспішають їхати до Києва, бо у Вашингтоні побоюються, що нові переговори не дадуть результату.

Про це пише Kyiv Independent з посиланням на власні джерела.

Попри багатомісячні обіцянки, Віткофф і Кушнер ще жодного разу не відвідали Київ, хоча неодноразово їздили до Москви. Президент України Володимир Зеленський називав таку дипломатію проявом неповаги.

Передбачалося, що візит Віткоффа і Кушнера до України стане тригером для відновлення тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США в той час, коли вони фактично заморожені вже понад два місяці. Останні перемовини відбулися ще в середині лютого, а наступну зустріч скасували через військову операцію США проти Ірану.

Видання пише, що Віткофф і Кушнер мали приїхати до Києва на переговори із Зеленським, а вже потім вирушити до Москви. Однак цей план досі не вдалося втілити в життя через низку причин.

Наразі Віткофф і Кушнер залишаються залученими до переговорів США щодо Ірану, які стали пріоритетом для адміністрації Дональда Трампа.

Існують і практичні труднощі, каже джерело видання, бо єдиний реальний спосіб дістатися до Києва — залізницею, а для Віткоффа, мовляв, це складно. Однак глибша проблема полягає у відсутності прогресу в переговорах і ризику того, що візит лише продемонструє цей глухий кут.

За інформацією джерел, сторони залишаються на принципово різних позиціях, насамперед щодо територій. Росія наполягає на виведенні українських військ із частини Донбасу, тоді як Україна відкидає ці вимоги та пропонує варіант замороження лінії фронту.

Попри паузу на високому рівні, контакти між Києвом і Вашингтоном тривають. Українська сторона намагається знайти нові формати співпраці зі США, особливо на тлі того, що увага Білого дому значною мірою переключилася на ситуацію довкола Ірану.

Нещодавно президент Зеленський казав, що запрошення для Віткоффа і Кушнера відвідати Київ залишається в силі, але вони ще не відповіли.

Переговори України, Росії та США

Першій прямі тристоронні переговори делегацій України, РФ та США пройшли 23—24 січня в Абу-Дабі. Головною їхньою темою були можливі умови завершення війни, конкретних результатів перемовники тоді не досягли.

Наступний раунд переговорів відбувся в Абу-Дабі 4—5 лютого. Сторони зосередились на механізмах припинення вогню та тому, як його будуть контролювати США. Але остаточно узгодити деталі делегації не змогли без політичних рішень на вищому рівні. Тоді ж домовились про перший за останні пʼять місяців обмін полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 157 українців.

Після цього Україна, РФ і США 17—18 лютого вели мирні переговори в Женеві. Зеленський тоді казав, що на них військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, але в питаннях територій та ЗАЕС прогресу поки що немає.

Останній раунд тристоронніх перемовин між Києвом, Вашингтоном і Москвою відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

На початку квітня Зеленський заявив, що запропонував американській делегації приїхати до Києва для переговорів на рівні технічних груп. Цей формат — альтернатива тристоронній зустрічі за участі РФ, яку поки не можуть провести через війну на Близькому Сході.