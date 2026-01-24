В ОАЕ завершились переговори України, Росії та США. Що відомо

Тристоронні мирні переговори в Абу-Дабі (ОАЕ) завершились.

Про це повідомила журналістам речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян.

За її словами, переговори поки завершились без продовження.

Водночас журналіст Axios Барак Равід пише, що наступний раунд відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня. Українські чиновники описали йому перемовини як «позитивні» та «конструктивні».

Російські пропагандистські медіа пишуть, що переговори дали певні результати, і підтвердило їхнє продовження найближчими днями.

Оновлено о 16:10. Головною темою переговорів в Абу-Дабі були можливі умови завершення війни, повідомив президент Володимир Зеленський.

США порушували питання того, у якому форматі можна закріпити ці умови та які гарантії безпеки для цього потрібні.

За підсумками зустрічей сторони домовилися обговорити всі питання у своїх столицях і узгодити подальші кроки з лідерами. Військові теж визначили теми для можливої наступної зустрічі. За словами Зеленського, якщо сторони будуть готові рухатися далі — а Україна готова, переговори можуть продовжитися, ймовірно, вже наступного тижня.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі

Переговори в Абу-Дабі проходили 23—24 січня у тристоронньому форматі за посередництва Сполучених Штатів і стали першими прямими контактами за участі представників України, Росії та США з початку повномасштабної війни.

З українського боку в переговорах беруть участь секретар РНБО, голова делегації Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Росію представляли посадовці військового блоку і спецслужб, зокрема представники Міноборони та ГРУ, а також голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Американську сторону представляють спецпосланець президента США Стів Віткофф і радник Білого дому Джаред Кушнер.

Президент Володимир Зеленський казав, що питання Донеччини буде ключовим на цій зустрічі.