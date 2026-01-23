Зеленський: Питання Донеччини буде ключовим на переговорах 23—24 січня в Абу-Дабі

Питання Донеччини в найближчі дні обговорюватимуть на тристоронніх зустрічах в Абу-Дабі.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

«Питання Донбасу будуть обговорювати в модальності, як три сторони це бачать, в Абу-Дабі сьогодні й завтра. З керівником групи Умєровим говорив — він буде мені на кожному етапі тих чи інших розмов або домовленостей давати відповідні сигнали. Будемо ділитися з вами», — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що розширив склад української делегації на тристоронніх переговорах між Україною, США та РФ в ОАЕ. До її складу увійдуть:

секретар РНБО Рустем Умєров;

голова ОП Кирило Буданов і його заступник Сергій Кислиця;

начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;

голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія;

представник Головного управління розвідки Вадим Скибицький.

Він також поділився результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, серед іншого, вони говорили про ППО, зокрема додаткові ракети PAC-3 до Patriot. Зеленський вважає, що «США повернуться з позитивним результатом».

Під час зустрічі з Трампом обговорювали питання зони вільної торгівлі між Україною та США. Президент Штатів підтримує цю ідею й підтвердив, що Україна це отримає.

«Я думаю, що для нашого бізнесу це буде позитивне рішення. Подивимось потім деталі. Але ми вдячні за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає».

Зеленський додав, що договір зі США про гарантії безпеки готовий. Зеленський чекає від Трампа «дати і місця», щоб підписати документ.

Президень розповів, що для України важливо отримати пакет документів щодо «пакета процвітання».

«Для нас важливо розуміти джерела фінансування. Вони повинні бути зрозумілими, прозорими. Тому що на цьому фундаменті буде відбудовуватися Україна впродовж наступних років. Дуже важливо, щоб усі розуміли — не тільки наша команда, а й наступна, — звідки будуть іти гроші й на що Україна може реально розраховувати», — сказав Зеленський.