Зеленський запросив переговорну делегацію США до Києва. Це альтернативний варіант тристоронньої зустрічі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував американській делегації приїхати до Києва для проведення переговорів на рівні технічних груп.

Про це він сказав під час розмови з журналістами.

За словами Зеленського, цей формат — альтернатива тристоронній зустрічі за участі РФ, яку поки не можуть провести через війну на Близькому Сході.

«Я запросив американську переговорну делегацію в Київ. Делегація зробить все можливе в теперішніх умовах — під час війни з Іраном, — щоб приїхати в Київ. Це альтернативний варіант тристоронньої зустрічі на рівні технічних груп. Американська група може приїхати до нас, і після нас поїхати в Москву. Якщо не виходить втрьох, давайте зробимо так, по черзі. Це наша пропозиція», — сказав президент.

Він додав, що вже отримав «позитивні сигнали» від партнерів стосовно такої пропозиції. Окремо Зеленський додав, що Україна продовжує працювати над обмінами та сподівається, що вони відбудуться.

Крім того, президент прокоментував питання гарантій безпеки від США, заявивши, що Україна має чітко розуміти зміст цих домовленостей, а їхні умови повинні бути «виписані так, щоб українці їх розуміли».

«Ми не знаємо, чи отримаємо те, про що домовились, але домовленість така: у найближчі дні Україна впише в розроблений документ відповіді на ті питання, які ми маємо щодо цих гарантій безпеки. Має бути чітка відповідь на те, якою буде реакція США в разі нової агресії Росії», — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна збереже 800-тисячну армію, але є питання, за які гроші, крім українського бюджету, вона фінансуватиметься. Також Україна розраховує на протибалістичні системи, які є в країн Близького Сходу, зокрема THAAD.

«Таких систем немає і в Європі. Дуже потрібно, щоб вони були в Україні. Тоді, наприклад, загрози російських авіаційних бомб просто не було б в Україні. Щонайменше на 200 км ми б точно зняли цю загрозу. Російські літаки просто не підлетіли б, і все. Ми хотіли б мати відповіді на ці питання. Причому ми самі запропонуємо, як ми це бачимо. Потім американська сторона проаналізує все це. Можливо, щось скоротить, а може, ні — і відповість нам», — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна домовилася зі США зробити це найближчим часом, а потім спробувати організувати зустрічі.

Переговори України, Росії та США

Перші прямі тристоронні переговори делегацій України, РФ та США пройшли 23—24 січня в Абу-Дабі. Головною їхньою темою були можливі умови завершення війни, конкретних результатів тоді перемовники не досягли.

Наступний раунд переговорів відбувся в Абу-Дабі 4—5 лютого. Сторони зосередились на механізмах припинення вогню та на тому, як його будуть контролювати США. Але остаточно узгодити деталі делегації не змогли без політичних рішень на вищому рівні. Тоді ж домовились про перший за останні пʼять місяців обмін полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 157 українців.

Після цього Україна, РФ і США 17—18 лютого вели мирні переговори в Женеві. Зеленський тоді казав, що на них військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, але в питаннях територій та ЗАЕС прогресу поки що немає.

Останній раунд тристоронніх перемовин між Києвом, Вашингтоном і Москвою відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

30 березня Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова зустрічатися для мирних переговорів у будь-якому форматі та місці, окрім РФ та Білорусі. Наступна тристороння зустріч відкладається через те, що фокус США зараз на Ірані. Притому Зеленський не вважає, що переговори зайшли в глухий кут, і наполягає, що необхідно продовжити тристоронні зустрічі.