З російського полону повернули 157 українців — це військові та цивільні

Україна та Росія 5 лютого провели 71-й обмін полоненими. З російського полону повернулися 157 українців.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед звільнених — 150 військових та 7 цивільних. Більшість з них були у полоні з 2022 року.

Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити й офіцерів.

Більшість звільнених військових потрапила в полон під час оборони Маріуполя у 2022 році. Додому також повертається військовослужбовець Нацгвардії, поневолений під час захоплення Чорнобильської АЕС.

1 7











Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців, додають у Коордштабі.

Найстаршому звільненому захиснику — 63 роки, наймолодшому — виповнилося 23 роки. У полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив хлопця до довічного ув’язнення.