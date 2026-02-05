Україна, США і Росія домовилися про обмін 314 полоненими. Це буде перший обмін за п’ять місяців

Україна, США і Росія під час перемовин домовилися про обмін 314 полонених — перший за п’ять місяців.

Про це повідомив спеціальний посланник США Стів Віткофф.

Домовилися про це під час мирних переговорів у Абу-Дабі, які Росія та Україна описують як продуктивні, написав Віткофф. Також він подякував президенту США Дональду Трампу за те, що той сприяв домовленостям про обмін.

Віткофф сказав, що попереду ще багато роботи, однак подібні кроки вважають доказом того, що дипломатичні контакти дають результати. Переговори планують продовжити, найближчими тижнями очікують на подальший прогрес.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі

Перші переговори в Абу-Дабі проходили 23—24 січня у тристоронньому форматі. Головною темою були можливі умови завершення війни. За підсумками зустрічей сторони домовилися обговорити всі питання у своїх столицях і узгодити подальші кроки з лідерами.

Перед наступним раундом переговорів Politico з посиланням на джерела писало, що росіяни стали більш серйозно ставитися до перемовин про закінчення російсько-української війни. Джерела пов’язують ці зміни з оновленням складу української переговорної команди після звільнення Андрія Єрмака.

Учора, 4 лютого, відбувся новий етап переговорів. Секретар РНБО Рустем Умєров назвав роботу «змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки й практичні рішення». Сьогодні — ще один день переговорів.

Від США участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, Деніел Дрісколл і Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на «високому військовому рівні».

З українського боку у переговорах, крім Умєрова, взяли участь керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, начальник Генштабу Андрій Гнатов, заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький та радник голови Офісу президента Олександр Бевз.