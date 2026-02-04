В Абу-Дабі завершився перший день переговорів України, США та Росії. Що відомо

Перший день переговорів за участі представників України, США та Росії в Абу-Дабі (ОАЕ) завершився ввечері 4 лютого.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

За його словами, після тристоронньої зустрічі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Умєров назвав роботу «змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки й практичні рішення». Українська делегація готує доповідь президенту Володимиру Зеленському.

Голова делегації розповів, що від США участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, Деніел Дрісколл і Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на «високому військовому рівні».

З українського боку у переговорах, крім Умєрова, взяли участь керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, начальник Генштабу Андрій Гнатов, заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький та радник голови Офісу президента Олександр Бевз.

UAE Ministry of Foreign Affairs / Х

Речниця секретаря РНБО Діана Давітян повідомила журналістам, що продовжити перемовини планують завтра, 5 лютого.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі

Перші переговори в Абу-Дабі проходили 23—24 січня у тристоронньому форматі.

Головною темою були можливі умови завершення війни. За підсумками зустрічей сторони домовилися обговорити всі питання у своїх столицях і узгодити подальші кроки з лідерами.

Перед наступним раундом переговорів, який запланований на 4—5 лютого, Politico з посиланням на джерела писало, що росіяни стали більш серйозно ставитися до перемовин про закінчення російсько-української війни. Джерела пов’язують ці зміни з оновленням складу української переговорної команди після звільнення Андрія Єрмака.