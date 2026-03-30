Військова співпраця з країнами Близького Сходу, припинення вогню та мирні перемовини. Головне з розмови Зеленського з журналістами

Президент Володимир Зеленський 30 березня поспілкувався з журналістами за результатами його поїздки до країн Близького Сходу. «Бабель» переказує основні заяви.

Про Близький Схід

Зеленський відвідав Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар та Йорданію. Під час цих візитів Україна уклала низку 10-річних стратегічних угод про співпрацю у сфері мілтех та в інших напрямках. У планах України експортувати не лише дрони-перехоплювачі, а й лінії захисту, софт, системи РЕБ, морські дрони та ін. Також є домовленості про енергетичну підтримку України з боку країн Затоки.

Україна також готова ділитись досвідом розблокування морських шляхів, що може допомогти в питанні Ормузької протоки, яку зараз блокує Іран: «Ми ділилися досвідом Чорноморського коридору, як він функціонує. Вони розуміють, що це дуже продуктивно вийшло в наших Збройних сил — розблокувати Чорноморський коридор. Ми ділимося цими деталями».

Про мирні переговори

Україна готова зустрічатись у будь-якому форматі та місці, окрім РФ та Білорусі. Тристороння зустріч відкладається через те, що фокус США зараз на Ірані.

«Тристороння зустріч буде, коли обидві сторони: і Росія, і Америка — зможуть зустрітися з нами. На сьогодні Америка запропонувала зустрітися в Сполучених Штатах, ми підтримали. Росія сказала: в Америці вона не зустрічається. Росія запропонувала Туреччину або Швейцарію, Америка сказала, що зараз переговорна група не виїжджає зі Сполучених Штатів», — розповів президент.

При цьому Зеленський не вважає, що переговори зайшли в глухий кут, і наполягає, що необхідно продовжити тристоронні зустрічі.

Про енергетичне перемирʼя

На тлі сильної енергетичної кризи в світі Україна отримала сигнали від деяких партнерів, щоб зменшити українські відповіді по нафтовому сектору, енергетичному сектору Російської Федерації.

«Я ще раз наголошую, що якщо Росія готова не бити по українській енергетиці — ми не будемо відповідати по їхній енергетиці. Ми готові говорити, ви пам’ятаєте, про будь-яке припинення вогню. Повне припинення вогню. Припинення вогню енергетичне. Припинення [у форматі] food security і енергетика, тобто і море, і небо. Повністю — щоб не літали ні ракети, ні дрони. Не бити по інфраструктурі. Ми все це пропонували. І ми відкриті. Якщо “рускіє” будуть готові — будь ласка, ми готові. Нехай запропонують на будь-який час, ми готові вирішити це питання», — наголосив Зеленський.

Про критику українських дронів гендиректором Rheinmetall

«Дивно звучить. Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. Сьогодні треба конкурувати не риторикою, а технологіями, і результат цих технологій ми щоденно показуємо на полі бою: на землі, в небі і на морі», — підкреслив Зеленський.

Про Великоднє перемирʼя

Україна підтримує як припинення вогню на Великодні свята, так і будь-які інші формати перемирʼя.

«На мій погляд, якщо чесно, нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів. Але, безумовно, ми готові до будь-яких компромісів, окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом», — зазначив Зеленський.

На запитання, чи не використає РФ таку паузу для зміцнення своїх позицій, президент сказав: «За два-три дні вони нічого не зможуть зміцнити. Вони ж, ми памʼятаємо, за три дні що обіцяли і що не змогли зробити».