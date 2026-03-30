Зеленський: Якщо кожна домогосподарка України може виробляти дрони, то кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall

Президент України Володимир Зеленський відповів гендиректору Rheinmetall Арміну Паппергеру, який розкритикував українські дрони за начебто відсутність інновацій.

Слова Паппергера президент прокоментував 30 березня у розмові з журналістами.

«Дивно звучить. Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. І я вітаю з цим рівнем, високим рівнем, наш український оборонно-промисловий комплекс», — наголосив він.

На думку президента, сьогодні «конкурувати треба не риторикою, а технологіями і результатом».

«І результат цих технологій ми щоденно показуємо і на полі бою, на землі, і в небі, і ви знаєте, і на морі. І я впевнений, що наш ОПК займе і вже займає місце у світі. Я вважаю, що ми такі ексклюзивні, тільки у нас є відповідний досвід», — підкреслив він.

28 березня гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер назвав українських виробників дронів «українськими домогосподарками», у яких «на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів».

«Це як гратися з Lego. У чому інновація України? У них немає якогось технологічного прориву. Вони роблять інновації зі своїми маленькими дронами і кажуть: “Вау!” І це чудово. Ну і що? Але це не рівень технологій Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall», — заявив він.