Зеленський про перемовини: У військовому напрямку прогрес є, в політичному поки ні

У Женеві завершились мирні перемовини між делегаціями України, США та Росії. На них військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, але уполітичному плані прогресу поки нема.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам.

«Військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Вони майже про все домовились. Моніторинг буде точно за участі американської сторони. Всі інші деталі — де, як моніторити, технічні деталі — мені генерал Гнатов доповість після повернення», — зазначив він.

Що стосується політичної складової — схід, ЗАЕС тощо — то наразі є напрацювання, але поки що позиції різні, а перемовини були непрості. За словами Зеленського, в цьому блоці «був діалог, домовились іти далі», але такого прогресу, як у військовому плані, він не почув.

Водночас він підкреслив, що переговорна група не могла доповісти всі деталі телефоном, тому більше інформації буде вже після їхнього повернення.