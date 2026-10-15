Білий дім назвав обмеження Starshield в Україні «технічною несправністю». У Сенаті США ініціюють розслідування

Сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс заявив, що звернеться до генерального інспектора Міністерства оборони США з вимогою розслідувати обмеження в роботі систем Starshield в Україні.

Про це він написав у Х.

Сенатор вважає, що ситуація могла статися на більш локальному рівні — всередині систем Starshield Пентагону, а не з боку Starlink чи SpaceX.

«Я не очікую, що міністр оборони Піт Гегсет забезпечить прозорість у цьому питанні, тому ми звернемося до генерального інспектора Міноборони з вимогою розпочати розслідування та надати звіт Конгресу й американському народу», — написав Тілліс.

За його словами, через обмеження під загрозою опинилися як українські цивільні, так і американські дипломати та співробітники сфери безпеки, причому без жодного попередження. Тілліс назвав ситуацію «у кращому разі неприпустимою помилкою чи недоглядом, а в гіршому — свідомим рішенням розчистити шлях для російської атаки».

Тим часом в Адміністрації президента США Дональда Трампа заперечують причетність до обмеження роботи супутникових терміналів Starlink для України, повідомляє Axios.

За даними видання, 14 жовтня радники президента України Володимира Зеленського провели переговори з посадовцями Білого дому, ЦРУ та Пентагону і намагалися з’ясувати, чи обмежували Україні доступ до зв’язку і як це можна виправити. Проте у Білому домі заперечили причетність до цього і пояснили ситуацію «технічною несправністю».

Джерела Axios кажуть, що представники Білого дому заявили українцям, що не контролюють компанію SpaceX. Одне з джерел повідомило, що адміністрація Трампа має намір звернутися до SpaceX, аби з’ясувати, що сталося.