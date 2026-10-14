Міноборони України: Якість звʼязку Starshield покращилася, проте обмеження швидкості зберігаються

У Міноборони України повідомили, що якість звʼязку Starshield на швидкості до 160 км/год покращилася, проте SpaceX продовжує зберігати обмеження в 161 км/год.

Про це журналістам повідомили в ОП з посиланням на дані Міноборони.

Засновник SpaceX Ілон Маск у коментарі до допису Михайла Федорова відповів, що SpaceX контролюється урядом США, тому обмеження швидкості та використання Starshield визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент Трамп.

Окремо Маск додав, що Starlink є комерційним сервісом, який не може використовуватися для наступальних операцій.