FT: США погрожують заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через удари по російських НПЗ

Адміністрація президента США Дональда Трампа погрожує зупинити систему закупівель зброї для України (PURL), щоб змусити Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Про це пише Financial Times з посиланням на європейських посадовців.

За даними журналістів, деякі європейські посадовці у вихідні отримали дзвінки з попередженням від американських чиновників. США погрожували припинити обмін розвідувальними даними та механізм Purl — для закупівлі американської зброї для України.

Як стверджує FT, американські представники також звʼязалися із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою.