ЄС відкрив перший переговорний кластер для України. Залишилось пʼять

А в Угорщині заявили, що процес євроінтеграції України можуть призупинити, якщо Київ не виконає домоволенності про права угорців на Закарпатті. Міністерка закордонних справ Аніта Орбан заявила , що в рамках відкриття першого кластера сторони уклали двосторонню угоду, яка закріплює права угорської меншини Закарпаття, насамперед у сферах освіти, державного управління, використання національної символіки та культури.

Всього кластерів — шість. Раніше єврокомісарка з розширення Марта Кос сказала , що в ЄС сподіваються відкрити їх усі у липні.

Кластер «Основи» стосується судової системи, прав, свобод, фінансового контролю, демократичних інститутів та реформи публічного управління. На переговорах при вступі його завжди відкривають першим, а закривають останнім.

Європейський Союз відкрив перший переговорний кластер для України і Молдови. Це рішення підтримали всі країни-члени ЄС.

Які успіхи України на шляху до ЄС?

Україна активізувала співпрацю з ЄС 2014 року, після перемоги Революції гідності. Того ж року ВРУ та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріпили в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС і висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів про вступ у Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес сповільнився, зокрема через позицію тодішнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.

Вже після того як в Угорщині змінився уряд, країна в червні 2026-го зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС.