Угорщина пригрозила зупинити вступ України до ЄС, якщо Київ не виконає угоду про права угорців на Закарпатті

Процес переговорів про вступ України до Євросоюзу може бути автоматично призупинений, якщо Київ не виконуватиме домовленості щодо прав угорської меншини на Закарпатті.

Про це заявила міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, повідомляє «Радіо Свобода».

Орбан заявила, що після кількох тижнів інтенсивних переговорів Будапешт і Київ 13 червня уклали двосторонню угоду, яка закріплює права угорської меншини Закарпаття, насамперед у сферах освіти, державного управління, використання національної символіки та культури.

Ця домовленість стала частиною першого переговорного кластера, який стосується фундаментальних прав, демократії і верховенства права. Його мають відкрити 15 червня у Люксембурзі.

«До угоди також включено так званий спільний орієнтир (joint benchmark), що означає: якщо Україна не виконуватиме цю домовленість або виконуватиме її не в повному обсязі, процес вступу в межах цього кластера автоматично зупинятиметься», — заявила угорська міністерка.

Вона наголосила, що для Угорщини виконання й імплементація домовленостей щодо прав меншин є «фундаментальною умовою» європейської інтеграції України.

Водночас Орбан заявила, що Будапешт більше не виступає проти початку переговорів з Україною про вступ до ЄС і не підтримує жодних альтернативних форматів членства для України.