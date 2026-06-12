Перший переговорний кластер щодо вступу України та Молдови в ЄС відкриють 15 червня

Подальший прогрес до членства в ЄС залежатиме від того, як держави виконають необхідні реформи та узгодять національне законодавство з європейським правом.

На зустрічі сторони офіційно відкриють кластер 1 — «Основи». Він охоплює питання верховенства права, демократичних інституцій, державного управління, економічних критеріїв та захисту прав людини.

Про це повідомила влада Кіпру, який зараз головує в ЄС.

Перший переговорний кластер щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу відкриють 15 червня під час міжурядових конференцій.

Які успіхи України на шляху до ЄС?

Україна активізувала співпрацю з ЄС 2014 року, після перемоги Революції гідності. Того ж року ВРУ та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріпили в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС і висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів про вступ у Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес сповільнився, зокрема через позицію тодішнього пряемʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.

Джерела «Бабеля» повідомляли 12 травня, що перший кластер для вступу Україна розраховувала відкрити вже 26 травня, а решту — в червні.

Вже 3 червня Угорщина зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС, яке просував колишній премʼєр-міністр країни Віктор Орбан.