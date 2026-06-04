FT: Угорщина зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС

Угорщина зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС, що дозволить Києву та Кишиневу відкрити перший переговорний кластер до 15 червня.

Про це пише Financial Times.

За інформацією Financial Times, премʼєр Угорщини Петер Мадяр ухвалив це рішення на зустрічі послів ЄС у Брюсселі 3 червня. Після цього технічний процес почали прискорювати, щоб відкрити перший кластер протягом 11 днів.

На першому етапі Україна і Молдова почнуть адаптувати свої закони до норм ЄС у рамках першого із шести переговорних кластерів. Загалом вони охоплять 33 політичні сфери.

Напередодні на сторінці кіпрського головування в Раді ЄС повідомили, що в Євросоюзі офіційно розпочали підготовку до відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови.