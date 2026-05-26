The Guardian: ЄС може обмежити право вето для нових членів, щоб прискорити їхній вступ

Європейський Союз розглядає можливість тимчасово обмежити право вето для майбутніх держав-членів, щоб спростити процес розширення блоку.

Про це пише The Guardian з посиланням на дипломатичні джерела.

Йдеться про рішення у сфері зовнішньої політики, податків та інших питань, де нині потрібна одностайна згода всіх членів ЄС.

Ідею обговорюють на тлі травневих переговорів про вступ Чорногорії, яка вважається одним з головних кандидатів і розраховує стати 28-м членом ЄС до 2028 року. У майбутньому такий механізм можуть застосувати і до інших кандидатів, зокрема Молдови та України.

Причиною дискусії став досвід з Угорщиною, яка неодноразово блокувала важливі рішення ЄС через проросійську позицію тодішнього премʼєра Віктора Орбана, наприклад, кредит Україні на €90 мільярдів.

Водночас у Брюсселі визнають, що тимчасове обмеження права вето є юридично чутливим кроком, оскільки ЄС не хоче створювати враження «членства другого сорту».