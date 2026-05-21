Мерц запропонував надати Україні асоційоване членство в ЄС як етап перед вступом. Що це дасть

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні новий статус асоційованого члена ЄС, який дозволить Києву брати участь у роботі європейських структур без права голосу.

Про це пише Reuters.

Мерц виклав свою ініціативу в листі до лідерів ЄС. За його задумом, українські посадовці зможуть брати участь у самітах Євросоюзу і зустрічах міністрів, але не голосуватимуть.

Також канцлер запропонував країнам ЄС застосувати до України пункт про взаємну допомогу, щоб створити додаткові гарантії безпеки. Мерц заявив, що така ініціатива може допомогти мирним переговорам про завершення війни.

Крім того, канцлер запропонував створити механізм, який дозволить призупиняти дію такого статусу, якщо Україна не відповідатиме стандартам верховенства права або відставатиме у процесі реформ.