«З нас досить». Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських НПЗ

Україна більше не дотримуватиметься паузи, на якій наполягали США, і відновить удари по російських нафтопереробних заводах.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Financial Times.

За словами президента, Україна на три дні припинила удари по російській енергетичній інфраструктурі на прохання Вашингтону. США вважали, що це разом із закупівлею російського дизелю допоможе знизити ціни на пальне в Америці.

Однак у цей час Росія продовжувала атакувати українську енергетику. Зеленський каже, що лише за останній тиждень російські удари вбили понад 100 людей.

«Заборона знята. З нас досить», — заявив президент.

Проте він додав, що Україна могла б знову погодитися не атакувати російську енергетику, якби США натомість надали більше ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. Зеленський назвав це мінімальною вимогою.

За словами президента, попри те що Україна погодилася не бити по російських НПЗ, вона залишилася без американських попереджень про пуски балістичних ракет, а обмеження Starlink ускладнили фронтові операції та удари по російських військових обʼєктах. Президент вважає, що проблеми були не технічними, а навмисними.

Зеленський підтвердив, що українських військових попереджали: якщо Київ не припинить удари по енергетичних обʼєктах Росії, Вашингтон може заблокувати розвіддані.

Окремо президент розкритикував прагнення адміністрації Трампа розвивати економічну співпрацю з Росією. На його думку, після угод щодо дизелю США і РФ можуть перейти до інших енергетичних проєктів, зокрема газових. Це, за словами президента, може принести Москві додаткові гроші для війни.

Зеленський також прокоментував заклик Трампа до нього піти у відставку. Він назвав це «риторикою», яка лише допомагає Путіну, оскільки демонструє розкол між Україною, Європою та США.

«Для мене це не має значення. Важливо те, що Путін не відчуває тиску. Коли він не відчуває тиску, він нападає, бо, знаєте, це йому приносить неймовірне задоволення», — зазначив Зеленський.

Що передувало

11 жовтня президент США Дональд Трамп анонсував енергетичне перемирʼя між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони погодилися і воно розпочало діяти «негайно». Водночас Володимир Зеленський у коментарі Axios заявив, що оголошене перемирʼя стало для нього новиною.

12 жовтня Axios написав, що Трамп мав на увазі припинення взаємних ударів по НПЗ. Того ж дня у FT написали, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через її удари по російських НПЗ.

Наступного дня, 12 жовтня, Зеленський повідомив, що РФ атакувала шість енергооб’єктів України за день, попри оголошене Трампом енергетичне перемир’я. При цьому партнери не попередили Україну про атаку балістикою по Києву.

13 жовтня Зеленський розповів, що Україна дотрималась оголошеного Трампом плану і дві доби не била по російських НПЗ. При цьому в ніч проти 14 жовтня росіяни вдарили по всіх трьох ТЕЦ у Києві — і знову Україна не отримала від партнерів попередження про підготовку удару.

Проте Дональд Трамп заперечував, що США припинили обмін розвідданими з Україною.

Крім того, уночі 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. Засновник SpaceX Ілон Маск відповів, що системи Starshield контролює уряд США, тому їх використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент. Білий дім назвав обмеження Starshield в Україні «технічною несправністю».