«Ми їм допомагаємо». Трамп заявив, що США не припиняли обмін розвідданими з Україною

Президент Дональд Трамп заявив, що США не припиняли надавати розвідувальні дані Україні.
Про це він сказав журналістам, передає Magno News.
На запитання, чи припинили США обмін розвідданими з Україною, Трамп відповів: «Ні, ми цього не робили. Ми допомагаємо їм».
Він вчергове зазначив, що США хочуть, аби війна закінчилася.
- 12 жовтня Financial Times з посиланням на європейських посадовців писала, що адміністрація Дональда Трампа погрожує зупинити систему закупівель зброї для України й обмін розвідданими, щоб змусити Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах.
- Наступного дня президент Володимир Зеленський повідомив, що партнери не попередили Україну про удар пʼятьма балістичними ракетами по Києву 12 жовтня, і ракети влучили в цивільну інфраструктуру.