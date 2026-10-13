«Ми їм допомагаємо». Трамп заявив, що США не припиняли обмін розвідданими з Україною

Президент Дональд Трамп заявив, що США не припиняли надавати розвідувальні дані Україні.

Про це він сказав журналістам, передає Magno News.

На запитання, чи припинили США обмін розвідданими з Україною, Трамп відповів: «Ні, ми цього не робили. Ми допомагаємо їм».

Він вчергове зазначив, що США хочуть, аби війна закінчилася.