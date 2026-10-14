Партнери не попередили Україну про російський удар балістикою по Києву — влучили у ТЕЦ-4, вночі атака тривала

Росіяни ввечері 13 жовтня вдарили по Києву балістикою — знову без попередження від партнерів. Під ударом були ТЕЦ-4 та девʼятиповерхівка в Деснянському районі столиці.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Загалом відомо про трьох загиблих та щонайменше 21 постраждалого. Атаковані Дніпровський, Дарницький, Шевченківський та Голосіївський райони.

Також під балістичним ударом були енергообʼєкти у Києві та на Київщині. У столиці перебої зі світлом.

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У Хмельницькому після вчорашніх російських ударів по складу компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів. Упродовж дня росіяни його атакували 10 разів.