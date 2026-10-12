Зеленський: РФ атакувала шість енергооб’єктів України за день, попри оголошене Трампом енергетичне перемир’я

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні РФ атакувала шість енергооб’єктів України, попри оголошене Дональдом Трампом енергетичне перемир’я між Україною та Росією.

Про це він повідомив в Х.

Ще президент заявив, що Україна минулої ночі не била по енергетичних об’єктах РФ, а війська Путіна продовжили атакувати українську інфраструктуру. Тож дедалі очевидніше, що Москва не збирається підтримувати запропоноване США енергетичне перемир’я.

Також президент ще раз наголосив, що ціни на дизель не залежать від українських ударів по російських нафтобазах, а зростають через блокаду Ормузької протоки.