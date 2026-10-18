У Росії вночі дрони атакували дата-центр «ВКонтакте», нафтобазу та логістичний хаб Ozon

Дрони атакували дата-центр «ВКонтакте» в Ленінградській області, а також нафтобазу та логістичний хаб Ozon у Санкт-Петербурзі.

Про це пишуть моніторингові сервіси.

Атаку по дата-базі підтвердили в самій компанії, пишуть російські пропагандисти. Там запевняють, що сервіси працюють у звичному режимі — водночас сервіси моніторингу все ж фіксували сплеск скарг на роботу «ВКонтакте», переважно з Санкт-Петербурга та Ленінградської області.

Крім того, монітори пишуть, що приліт стався по підстанції, яка розташована поруч із цим дата-центром — через це в частині області та Санкт-Петербурга стався блекаут.

Також після атаки дронів спалахнула пожежа на розподільчому центрі компанії Ozon, а також на нафтобазі «Ручьи» — це найбільший паливний термінал Санкт-Петербурга загальною місткістю 73 900 м³.

Також під удар потрапив і один з мостів у Санкт-Петербурзі.

Місцева влада повідомляла, що загалом цієї ночі над Ленінградською областю начебто збили 144 дрони.