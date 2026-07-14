Для України відкрили шостий переговорний кластер про вступ до Євросоюзу

Євросоюз офіційно відкрив шостий переговорний кластер про вступ України та Молдови до блоку — «Зовнішні відносини».

Про це 14 липня повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

«Разом з Україною та Молдовою ми відкриваємо кластер 6, який охоплює такі сфери, як оборона та безпека, де аргументи на користь їхнього членства в ЄС є особливо переконливими», — сказала єврокомісарка.

Кластер «Зовнішні відносини» охоплює питання спільної політики безпеки й оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку.

«Шостий кластер відображає те, що вже є реальністю: Україна і ЄС щодня працюють пліч-о-пліч. [...] Україна готова й очікує незабаром відкрити решту кластерів», — зазначив віцепремʼєр-міністр з європейської інтеграції Тарас Качка.

15 червня всі 27 держав-членів Євросоюзу погодили відкриття першого кластера — «Основи», який став початком практичного етапу переговорів про вступ України до Євросоюзу. Загалом кластерів шість. Єврокомісарка Марта Кос казала, що в ЄС сподіваються відкрити їх усі в липні.