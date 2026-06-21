Росіяни вдарили по Лаврі, Україна атакувала Москву, а польський президент забрав орден у Зеленського. Головне за тиждень

Цього тижня російський ударний дрон влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив ордена Білого Орла президента Володимира Зеленського, а США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння і розблокували Ормузьку протоку (а потім заблокували ще раз).

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Удар по Лаврі

Під час масованої атаки в ніч проти понеділка, 15 червня, російський ударний дрон «Герань-2» влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Постраждала вівтарна частина та близько 80% даху будівлі.

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Також тієї ночі була пошкоджена скарбниця Національного музею історії України, Музей книги і друкарства, Національна історична бібліотека, кіностудія імені Довженка та інші культурні установи. Зокрема, навпроти Лаври в будівлі комплексу «Мистецький арсенал» пожежа сягнула площі 1 000 м².

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Вже 19 червня Лавра частково відновила роботу.

Нові контракти

15 червня набула чинності постанова Кабміну № 768 про експериментальні військові контракти зі строком служби від 6 до 24 місяців. Тепер можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу в ЗСУ та інших складових Сил оборони.

Нові умови передбачають гарантоване звільнення після завершення контракту та додаткові виплати за виконання бойових завдань. Експериментальний проєкт діятиме два роки — до червня 2028 року.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що вже з кінця прийдешньої осені почнуть частково звільняти військовослужбовців, які служать в армії з початку повномасштабного вторгнення або довше.