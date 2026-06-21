У США спростували заяви Ірану про закриття Ормузької протоки. За день нею пройшли 55 суден

Центральне командування Збройних сил США заявило, що Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства, попри заяву Ірану про її закриття.

Про це йдеться у заяві на сайті командування.

За даними американських військових, 20 червня Ормузькою протокою нібито пройшли 55 торгових суден, які перевезли на світові ринки понад 17 мільйонів барелів нафти.

У командуванні додали, що американські військові залишаються в регіоні, щоб підтримувати свободу судноплавства і забезпечити дотримання домовленостей з Іраном.

Напередодні військове командування Ірану заявило, що країна знову закриває Ормузьку протоку для суден. Там пояснили цей крок тим, що США не виконали перший пункт підписаного меморандуму про припинення військових дій на всіх фронтах, зокрема в Лівані. Перед цим Ізраїль вдарив по цілях «Хезболли» на півдні Лівану.

Сьогодні, 21 червня, у Швейцарії мають пройти технічні переговори щодо угоди про припинення війни між США та Іраном за посередництва Пакистану та Катару. Перед відʼїздом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що пріоритети Вашингтону у переговорах — це прогрес у ядерних питаннях, припинення вогню в Лівані та узгодження подальшого формату перемовин.

За його словами, у переговорах буде залучене політичне керівництво на найвищому рівні, тоді як технічна команда залишатиметься працювати на місцях.