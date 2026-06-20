У Пакистані заявили, що завтра пройдуть переговори між Іраном та США — попередні перемовини зірвались

У Пакистані заявили, що завтра, 21 червня, у Швейцарії відбудуться переговори на технічному рівні між Сполученими Штатами та Іраном.

Про це йдеться в заяві МЗС Пакистану.

Участь у них візьмуть представники Вашингтону і Тегерану, а також посередники з Пакистану і Катару. Переговори відбудуться на гірському курорті в Бюргенштоку.

Американські чиновники для видання CNN повідомили, що віцепрезидент США Джей Ді Венс сьогодні має вирушити до Швейцарії. Водночас спецпосланник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уже на місці. Вони займаються технічними моментами.

Попередні, заплановані на 19 червня переговори між США та Іраном у Швейцарії, зірвалися через атаки Ізраїлю на Ліван.