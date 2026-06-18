Українські війська вдруге за тиждень вдарили по Московському НПЗ. Також під атакою — нафтобаза і мости на окупованих територіях

Українські війська 18 червня знову атакували Московський нафтопереробний завод, а також вдарили по нафтобазі в Ростовській області РФ і обʼєктах на окупованих територіях України.

Про це повідомляють президент Володимир Зеленський і Генштаб ЗСУ.

На Московському НПЗ, що за 500 км від українського кордону і за 15 км від Кремля, після атаки загорілася комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк. Загалом на обʼєкті фіксують щонайменше пʼять точок горіння.

Цей НПЗ з потужністю переробки понад 12 млн тонн нафти на рік забезпечує до 40% потреб російської столиці в бензині та близько 50% — у дизельному пальному. Після минулої атаки українських дронів 16 червня він зупинив роботу.

Мер Москви Сергій Собянін каже, що від ночі ППО начебто збила майже 200 дронів на підльоті до міста. Крім того, що палає Московський НПЗ, уламки впали на один з найбільших ТЦ Москви «Садовод» — його гасять гелікоптерами.

Через роботу російської ППО та засобів РЕБ у Москві та в області пошкоджені також низка будинків. А всі московські аеропорти — «Шереметьєво», «Внуково», «Домодєдово» і «Жуковський» — тимчасово закрили.

Зеленський назвав удар по Москві «цілком справедливою відповіддю на російські удари по наших містах і громадах».

Також цієї ночі під ударом була нафтобаза «Гуково» в Ростовській області РФ — зафіксовані влучання та пожежа. Там зберігають паливно-мастильні матеріали, що забезпечують військову і транспортну інфраструктуру РФ.

Під атакою були й тимчасово окуповані території України. Серед цілей:

автомобільний міст через річку Калка біля Гранітного на Донеччині;

залізничний міст через Північнокримський канал у Криму;

командний пункт у районі Соледару;

склади паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі та Пʼятипіллі Донецької області;

склад матеріально-технічних засобів біля Бойківського.

Ці атаки — результати роботи Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спецоперацій, Головного управління розвідки Міноборони і ракетних військ.