Московський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів

Московський НПЗ, який забезпечує до 40% потреб російської столиці в бензині та близько 50% — у дизельному пальному, зупинив роботу після атаки українських дронів.

Про це повідомили джерела Reuters.

Раніше у Генштабі ЗСУ уточнили, що внаслідок атаки на завод пошкоджена ключова установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Також, за даними Генштабу, через українські удари станом на червень 2026 року у Росії зупинили роботу понад 40 технологічних установок нафтопереробки, а під ударом були вже 16 великих російських НПЗ та терміналів.

Через це, згідно з інформацією ОПЕК, видобуток нафти в Росії упав до річного мінімуму — до 9,009 млн барелів на добу, а виробництво бензину обвалилося до 16-річного мінімуму.