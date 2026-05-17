СБУ оприлюднила деталі сьогоднішніх атак на Москву. Також під ударами був аеродром у Криму

Олександр Булін
Служба безпеки України оприлюднила деталі сьогоднішньої дронової атаки на Москву і Московську область. Її називають найбільшою атакою на Москву від початку російсько-української війни.

СБУ провела операцію спільно з іншими українськими підрозділами. Під ударом були:

  • завод «Ангстрем», який постачає напівпровідники для російського ВПК;
  • Московський НПЗ;
  • нафтоперекачувальна станція «Солнєчногорська»;
  • нафтоперекачувальна станція «Володарське».

Крім того, дрони СБУ атакували обʼєкти на аеродромі «Бельбек» в окупованому Криму:

  • зенітний комплекс «Панцир-С2»;
  • ангар із радаром до комплексу С-400;
  • систему керування БпЛА «Оріон» і наземну станцію керування БпЛА «Форпост»;
  • пункт передачі даних «земля – повітря»;
  • диспетчерську вишку й ангар на аеродромі.
  • Вдень 13 та в ніч проти 14 травня росіяни провели одну з найдовших масованих повітряних атак проти України. Найбільше постраждав Київ — зафіксовані удари в шести районах столиці. Зокрема, в Дарницькому районі через російський удар обвалився цілий підʼїзд багатоповерхівки. Президент Володимир Зеленський пообіцяв на ці удари справедливу відповідь.