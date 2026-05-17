СБУ оприлюднила деталі сьогоднішніх атак на Москву. Також під ударами був аеродром у Криму

Служба безпеки України оприлюднила деталі сьогоднішньої дронової атаки на Москву і Московську область. Її називають найбільшою атакою на Москву від початку російсько-української війни.

СБУ провела операцію спільно з іншими українськими підрозділами. Під ударом були:

завод «Ангстрем», який постачає напівпровідники для російського ВПК;

Московський НПЗ;

нафтоперекачувальна станція «Солнєчногорська»;

нафтоперекачувальна станція «Володарське».

Крім того, дрони СБУ атакували обʼєкти на аеродромі «Бельбек» в окупованому Криму: