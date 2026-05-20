Reuters: Майже всі великі НПЗ у центрі Росії призупинилися після українських ударів

Майже всі великі нафтопереробні заводи в Центральній Росії були змушені повністю зупинити роботу або скоротити виробництво пального після українських атак дронами за останні два тижні.

Про це пише Reuters, посилаючись на офіційні дані та інформацію джерел.

Так, 15 травня зупинився Рязанський НПЗ, 17-го — Московський НПЗ, а «Ярославльський» з минулого тижня працює на завантаженні близько чверті від номіналу.

Другий за величиною НПЗ у Росії— Кириський — потужністю 20 млн тонн нафти на рік повністю зупинений з 5 травня. А ще один великий завод — «Нижньогородськнафтаоргсинтез» у Кстові потужністю 17 млн тонн на рік — зазнав нової атаки 20 травня. Ступінь пошкоджень наразі невідомий.

Сукупна потужність НПЗ, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 млн метричних тонн на рік або близько 238 тисяч тонн на добу. Це становить близько чверті загальних нафтопереробних потужностей Росії.

Разом вони виробляли понад 30% усього бензину в країні та близько 25% дизельного палива.

Низка інших російських НПЗ, які могли б компенсувати втрачені обсяги, зазнали атак і також зупинені або працюють не на повну потужність, зазначає Reuters.