Український удар по Рязанському НПЗ пошкодив три установки первинної переробки нафти

Українські війська вдарили по Рязанському НПЗ в ніч на 15 травня. Удар пошкодив три установки первинної переробки нафти (АВТ-3, АВТ-4 та АТ-6) й установку гідроочищення дизпалива.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Підприємство «Роснафти» розташоване за понад 500 кілометрів від українського кордону. Цей завод є одним з найбільших НПЗ у РФ.

Також українські підрозділи вчора та в ніч на 16 травня атакували російські пункти управління дронами й ангар з військовою технікою на Донеччині, склад з матеріально-технічними засобами на Луганщині та ремонтний підрозділ на Херсонщині.

Під прицілом були й місця зосередження живої сили росіян.