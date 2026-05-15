Українські військові вдарили по Рязанському НПЗ та кількох суднах у РФ

Українські військові в ніч на 15 травня вдарили по Рязанському НПЗ у Росії.

Про це повідомили Сили спецоперацій та Генштаб ЗСУ.

Підприємство «Роснафти» розташоване більш ніж за 500 км від українського кордону та є одним із найбільших НПЗ РФ.

Українські безпілотники вже неодноразово били по цьому НПЗ. Він виробляє авіаційне, автомобільне та дизельне пальне для армії росіян. Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Також військові атакували малий ракетний катер і мінний тральщик у пункті базування «Каспійськ», склади боєприпасів на Луганщині, склад з РЕБ на Донеччині, пост технічної розвідки ФСБ в Маріуполі та інші обʼєкти.

Крім того, у Маріуполі під ударом був склад паливно-мастильних матеріалів армії РФ.