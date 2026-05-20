Українські дрони вдарили по НПЗ у російському Кстові — там пожежа

Українські дрони в ніч на 20 травня вдарили по нафтопереробному заводу «Лукойл-Нижньогородськнафтаоргсинтез» у Кстові (Нижньогородська область).

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Це один з найбільших НПЗ в РФ — він виробляє приблизно 17 мільйонів тонн нафти на рік. Через удар на підприємстві спалахнула пожежа, пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6.

У Генштабі додатково уточнили, що на нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3» у Семибратові (по ній вдарили 19 травня) через атаку пошкоджено чотири резервуари об’ємом 140 000 кубометрів. Росіяни використовують станцію для транспортування нафти.

Також українські підрозділи вдарили по російських пунктах управління, складах боєприпасів і зосередженнях живої сили на ТОТ і в Росії.