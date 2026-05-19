Україна атакувала НПЗ і нафтоперекачувальну станцію в Росії

Українські війська атакували НПЗ «Лукойл-Нижньогородськнафтаоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Там пожежа.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Це один з найбільших нафтопереробних заводів Росії — він переробляє приблизно 17 мільйонів тонн нафти на рік, виробляє бензин, дизель та авіаційне пальне для російської армії.

Також 19 травня під ударом була нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3» у Ярославській області РФ. Наслідки атаки ще з’ясовують.