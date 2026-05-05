Reuters: Другий за величиною НПЗ Росії зупинив роботу після атаки українських дронів

Кириський нафтопереробний завод у Ленінградській області, який є другим за величиною у Росії, припинив переробку нафти після атаки українських дронів уночі 5 травня.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Дрони пошкодили агрегати заводу та спричинили пожежу. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали три з чотирьох установок первинної перегонки сирої нафти і кілька вторинних агрегатів.

НПЗ «Киришінафтооргсинтез» виробляє майже 20 млн т нафти на рік, що становить понад 6% всієї нафтопереробки в РФ. А нафтоперекачувальна станція, по якій прилетіло тієї ж ночі, постачає нафтопродукти із заводу на експорт — через порт Приморськ.

Востаннє Україна била по Кириському НПЗ в ніч проти 26 березня.