Чіткі терміни служби, нові виплати і відстрочка. Кабмін опублікував постанову про нові контракти у Силах оборони

В Україні набула чинності постанова Кабміну № 768 про експериментальні військові контракти зі строком служби від 6 до 24 місяців. З 15 червня можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у ЗСУ та інших складових Сил оборони.

Про це повідомляє Міноборони.

Нові умови передбачають гарантоване звільнення після завершення контракту та додаткові виплати за виконання бойових завдань. Експериментальний проєкт діятиме два роки — до червня 2028 року.

Терміни служби

Для всіх військовослужбовців надається можливість укладати контракти на строки від 6 до 24 місяців.

На бойових посадах:

для діючих військовослужбовців — 10 місяців;

для громадян із запасу — 14 місяців;

для громадян із запасу з бойовим досвідом — від 6 місяців.

На решті посад — 24 місяці.

Виплати за новими контрактами

Для українських захисників запроваджуються нові доплати:

20 000 гривень — за добу ведення штурмових дій у глибині оборони своїх військ;

40 000 гривень — за добу ведення штурмових дій у глибині оборони противника.

Виплати за виконання бойових завдань пропорційно до часу виконання відповідних завдань:

до 100 000 гривень — базова бойова виплата для першого ешелону оборони або наступу;

170 000 гривень — виплата до взводного опорного пункту;

70 000 гривень — виплата до ротного опорного пункту;

50 000 гривень — на пунктах управління.

За взяття в полон російського військового передбачена винагорода 100 000 гривень, за його знищення — 15 000 гривень.

Загальна сума виплат не може перевищувати 460 000 гривень на місяць.

Усі військовослужбовці без жодних додаткових виплат (наприклад, тилові), але безпосередньо долучені до забезпечення життєдіяльності військових частин, отримуватимуть не менше 30 000 гривень на місяць.

Інструктори у військових частинах додатково матимуть від 15 000 до 30 000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць.

Відстрочки після контракту

Для всіх гарантовано відстрочки від призову по мобілізації — не менше 6 місяців. Додаткова тривалість відстрочки:

+3 місяці за кожні 30 днів бойових дій — для контрактів на 10, 14 місяців, а також від 6 місяців;

+1 місяць за кожні 30 днів бойових дій — для контрактів на 24 місяці;

+6 місяців за кожний рік військової служби з початку воєнного стану — для контрактів на 10 місяців;

+1 місяць за кожний рік військової служби до воєнного стану — для всіх.

Чим довше захисник на військовій службі, тим триваліший буде відпочинок.

Оформити перехід на новий контракт можна кількома способами: