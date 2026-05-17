Суд над Єрмаком, обмін полоненими і наймасованіша атака на Москву. Головне за тиждень

Цього тижня колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку оголосили підозру і відправили під варту, росіяни після припинення «перемирʼя» здійснили одну з найдовших атак по Україні, а українські військові у відповідь масовано вдарили по Москві та Підмосковʼю.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Підозра Єрмаку

Увечері 11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру екскерівнику ОП Андрію Єрмаку. За даними слідства, він є учасником схеми легалізації 460 мільйонів гривень на будівництві кооперативу «Династія» в Козині під Києвом. Фінансування проєкту частково могло походити з корупційних схем в «Енергоатомі», які розслідують у межах справи «Мідас».

Також підозри у цій справі отримали ще шість людей, серед них — колишній віцепремʼєр-міністр України Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

Суд розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу Єрмаку два дні — 12 та 13 травня — через значну кількість матеріалів та перерви на повітряну тривогу. 14 травня ВАКС відправив Єрмака під варту на два місяці з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень.