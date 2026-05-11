Міністр оборони Латвії подав у відставку після падіння дронів на території країни

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку після того, як 7 травня два дрони залетіли на територію країни і влучили у нафтосховища.

Про це він написав у себе в Х.

За його словами, він ухвалив це рішення, щоб захистити латвійську армію від «втягування в політичну кампанію».

«Протягом останніх днів і тижнів ми стали свідками інцидентів з безпілотниками в Латвії та інших країнах. Іноземні безпілотники не повинні загрожувати безпеці нашого народу. Оборонний сектор багато зробив і продовжуватиме робити для зміцнення наших можливостей протиповітряної оборони», — заявив міністр.

Спрудс зазначив, що розвиток оборонного сектора є його політичною відповідальністю. За його оцінкою, оборонні спроможності Латвії на високому рівні, хоча «ще є багато роботи».

«На жаль, очевидно, що ця ситуація більше не використовується лише для критики міністра чи його партії. Її використовують, щоб поставити під сумнів обороноздатність Латвії, щоб поставити під сумнів готовність Міністерства оборони, Національних збройних сил — латвійських патріотів, які щодня працюють заради безпеки Латвії. Це для мене неприйнятно», — додав Спрудс.

Водночас прем’єрка Латвії Евіка Силіня вимагала відставки Спрудса, заявивши, що системи протидії дронам розгорнули недостатньо швидко. Новим міністром оборони призначили полковника латвійської армії Райвіса Мелніса.

Що передувало

У ніч проти 7 травня невідомі безпілотники порушили повітряний простір Латвії. Два з них впали на території нафтобази в Резекне — пошкоджені чотири нафтові резервуари.

Безпілотники залетіли до країни з території Росії, але не обовʼязково, що вони російські. Раніше такі інциденти траплялися, коли українські дрони атакували північні порти РФ. Латвія розпочала розслідування.

За словами міністра оборони Спрудса, наразі основне припущення, що дрони прилетіли з України. «Вони завдають ударів по законних цілях на території держави-агресора, але розслідування триває, як і комунікація з українською стороною. Результати будуть доступні після завершення розслідування», — сказав латвійський міністр.

Згодом голова МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що дрони були українськими, однак російські засоби РЕБ навмисно відхилили їх від цілей на території Росії.

На тлі інциденту Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасово повіреного у справах Росії, щоб вручити ноту протесту.