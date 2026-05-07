У Латвію залетіли кілька дронів з боку РФ — один впав на нафтобазі

У повітряний простір Латвії залетіли кілька дронів з боку Росії. Два з них впали, один — на території нафтобази в Резекне.

Про це повідомляє Delfi.

До екстреної служби надійшло повідомлення про пожежу на території нафтобази. Коли пожежники прибули на місце, то побачили, що вогню вже немає, проте потрібно охолодити нафтові резервуари. Національні збройні сили Латвії, за інформацією LTV Panorāma, підтвердили, що пошкоджені чотири нафтові резервуари.

Заступник начальника Держполіції Латвії Андріс Зелліс додав, що на території нафтобази виявили уламки дронів. Прокуратура розпочала розслідування.