Росіяни атакували Україну 102 дронами. Скільки збила ППО

У ніч проти 7 травня російська армія атакувала Україну 102 дронами різних типів.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Ідеться про дрони типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків Брянська, Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 92 російські БпЛА на півночі та сході країни. Зафіксовані влучання восьми ударних БпЛА в 6 місцях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

На Нікопольщині на Дніпропетровщині РФ пошкодила супермаркет, АЗС, церкву та будинки. Постраждав один чоловік. У Кам’янському районі постраждав 43-річний чоловік.

У Дніпрі від російської атаки вночі постраждали вагітна 21-річна жінка і чоловік 45 років. Зайнялася квартира в пʼятиповерхівці, пошкоджені автівки та будинки.